Трамп готов привлечь войска, чтобы остановить мародерство и погромы

Власти США готовы привлечь вооруженные силы для восстановления правопорядка в районах и городах страны, где за последние несколько дней произошли крупные беспорядки. Такое заявление сделал президент Дональд Трамп, передает Reuters.

«Сегодня я решительно рекомендовал каждому губернатору развернуть национальную гвардию в достаточном числе, чтобы мы доминировали на улицах. Если город или штат отказывается предпринимать действия, необходимые для защиты жизни и собственности их жителей, то я разверну Вооруженные силы США и быстро решу проблему», – заявил американский лидер.

Фото: Reuters

Кроме того, Трамп назвал происходящее на улицах ряда крупных городов Америки не мирными демонстрациями, а актами терроризма. «Убийство невинных людей является преступлением против человечности и против Бога», – заявил он, отметив, что зачастую жертвами разъяренной толпы зачастую становятся жители беднейших районов.

Минувшей ночью бунтующие граждане разграбили магазины на Манхэттене (Нью-Йорк). Как сообщает РИА «Новости». В грабежах участвовали преимущественно афроамериканцы. Больше всего их интересовали магазины спортивных товаров, электроники и украшений. Мародеры обчистили более 10 магазинов.

Фото: Getty Image

В Нью-Йорке объявлен комендантский час. В связи с этим протестующие граждане разбились на малые группы, потому оснований для их задержания нет, отмечает агентство. Опасаясь новых актов вандализма и грабежа владельцы магазинов в спешном порядке распорядились заколотить витрины.

В Чикаго толпа американцев разграбила на ходу проезжавший мимо поезд. На записи, опубликованной на YouTube-канале KaySwiss Roll, видно, как несколько человек скидывают из вскрытых контейнерных вагонов идущего поезда электронную технику, в частности телевизоры, а другие грабители принимают ее на насыпи, сопровождая состав.

Толпа грабит поезд

Протесты и погромы, охватили десятки городов в США после смерти 25 мая в Миннеаполисе задержанного темнокожего Джорджа Флойда. Его подозревали в использовании фальшивого чека при попытке расплатиться в магазине.

Как писал «Новый День», полицейские жестко задержали подозреваемого, повалили на асфальт, надели на него наручники, а один из стражей порядка надавил Флойду на шею коленом и с силой удерживал. Подозреваемый несколько раз повторил, что не может дышать и замолк. Позже он скончался, несмотря на усилия медиков. Четверых полицейских уволили, одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

Фото: Reuters

Случившееся вызвало большой общественный резонанс. В Миннеаполисе начались массовые акции протеста, которые переросли в беспорядки и погромы. Затем протесты вспыхнули и в других городах США. В результате происходящего среди гражданских и силовиков есть жертвы и пострадавшие.

Из заключения официальной судебно-медицинской экспертизы следует, что Джордж Флойд умер от удушения в результате убийства. Судмедэксперт заявил, что причиной смерти стала «остановка сердечно-легочной деятельности в результате сжатия и удушения шеи» сотрудниками полиции.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 02.06.20

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