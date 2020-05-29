В США начались погромы из-за смерти темнокожего после ареста

В американском Миннеаполисе вторую ночь подряд продолжаются столкновения между протестующими и полицейскими. Поводом для конфликта стала гибель 46-летнего темнокожего Джорджа Флойда. Он скончался после жесткого задержания полицейским, который продолжительное время сдавливал его шею коленом.

После случившегося полицейский главк Миннеаполиса уволил четырех сотрудников, сообщает BBC. По словам главы города, темный цвет кожи «не должен быть смертным приговором». Протесты вылились в массовые погромы, сопровождаемые расхищением магазинов, поджогами. Несколько зданий вблизи от места, где задержали Флойда, полностью выгорели.

Gротесты в Миннеаполисе начались днем во вторник, 26 мая. Тогда в них приняли участие сотни людей. Изначально они были мирными, на чем настаивали их организаторы, однако, спустя время, ситуация вышла из-под контроля. В четверг, 28 мая, протесты продолжились с новой силой. Их участники забрасывали полицию камнями и бросали полицейским запущенные ими гранаты со слезоточивым газом.

К ночи на улицах бунтовали тысячи американцев, а у отделения полиции возникла крупная стычка – протестующие желали взять здание штурмом, а полицейские перегородили вход живой цепью. В итоге разгневанная толпа разнесла витрину находившегося рядом супермаркета и начала мародерствовать. Начались поджоги. Мэр города Джейкоб Фрей еще до начала протестов запросил помощь Национальной гвардии, но поддержка запоздала.

«Быть чернокожим в Америке не должно означать смертный приговор. Пять минут мы наблюдали за тем, как белый полицейский вдавливает колено в шею черного мужчины. Пять минут. Когда слышишь, как кто-то просит о помощи, нужно помочь», – заявил он.

Протесты в знак солидарности с близкими Флойда также прошли в Чикаго, Лос-Анджелесе и Мемфисе.

Отметим также, что беспорядки случились в Сент-Поле, что расположен неподалеку от Миннеаполиса. Мэр Мелвин Картер запросил у властей штата помощи Национальной гвардии. «Мы запросили помощь Национальной гвардии и ожидаем, что ответ будет положительным», – приводит телеканал слова Картера.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с разгоревшимися в регионе протестами, сообщает RT.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 29.05.20

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