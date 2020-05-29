В американском Миннеаполисе вторую ночь подряд продолжаются столкновения между протестующими и полицейскими. Поводом для конфликта стала гибель 46-летнего темнокожего Джорджа Флойда. Он скончался после жесткого задержания полицейским, который продолжительное время сдавливал его шею коленом.
В США начались погромы из-за смерти темнокожего после ареста
После случившегося полицейский главк Миннеаполиса уволил четырех сотрудников, сообщает BBC. По словам главы города, темный цвет кожи «не должен быть смертным приговором». Протесты вылились в массовые погромы, сопровождаемые расхищением магазинов, поджогами. Несколько зданий вблизи от места, где задержали Флойда, полностью выгорели.
Gротесты в Миннеаполисе начались днем во вторник, 26 мая. Тогда в них приняли участие сотни людей. Изначально они были мирными, на чем настаивали их организаторы, однако, спустя время, ситуация вышла из-под контроля. В четверг, 28 мая, протесты продолжились с новой силой. Их участники забрасывали полицию камнями и бросали полицейским запущенные ими гранаты со слезоточивым газом.
К ночи на улицах бунтовали тысячи американцев, а у отделения полиции возникла крупная стычка – протестующие желали взять здание штурмом, а полицейские перегородили вход живой цепью. В итоге разгневанная толпа разнесла витрину находившегося рядом супермаркета и начала мародерствовать. Начались поджоги. Мэр города Джейкоб Фрей еще до начала протестов запросил помощь Национальной гвардии, но поддержка запоздала.
«Быть чернокожим в Америке не должно означать смертный приговор. Пять минут мы наблюдали за тем, как белый полицейский вдавливает колено в шею черного мужчины. Пять минут. Когда слышишь, как кто-то просит о помощи, нужно помочь», – заявил он.
Протесты в знак солидарности с близкими Флойда также прошли в Чикаго, Лос-Анджелесе и Мемфисе.
Отметим также, что беспорядки случились в Сент-Поле, что расположен неподалеку от Миннеаполиса. Мэр Мелвин Картер запросил у властей штата помощи Национальной гвардии. «Мы запросили помощь Национальной гвардии и ожидаем, что ответ будет положительным», – приводит телеканал слова Картера.
Губернатор Миннесоты Тим Уолз принял решение о привлечении бойцов Национальной гвардии США к поддержанию порядка в связи с разгоревшимися в регионе протестами, сообщает RT.
Вашингтон, Иван Гридин
Вашингтон. Другие новости 29.05.20
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