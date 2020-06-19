Медики объяснили отсутствие вспышки заболеваемости Covid-19 после протестов в США

Ведущие медики крупнейших американских городов заявили, что массовые протесты, прокатившиеся по стране, не вызвали всплеска заражений коронавирусной инфекции нового типа, пишет The Wall Street Journal.

Так, например, в Миннесоте, где в акциях протеста принимали участие тысячи граждан, врачи проверили на наличие коронавируса более 11 тыс. человек. Оказалось, что процент зараженных среди них был менее 1%, рассказал глава департамента здравоохранения штата Крис Эресманн.

В Нью-Йорке тесты показали, что носителями вируса являлись 3% демонстрантов. При этом мэр Нью-Йорка Билл де Блазио предупредил, что реально говорить о влиянии массовых акций протеста на заболеваемость можно будет только на следующей неделе. Вспышка коронавирусной инфекции не была выявлена и в Чикаго и Сиэтле, где митингующие взяли под контроль центральную часть города.

WSJ указывает, что отсутствие большого числа заболевших можно объяснять несколькими факторами. Прежде всего, инкубационный период Covid-19 составляет 14 дней, потому говорить о возможности избежать вспышки заболевания пока преждевременно. Во-вторых, многие участники протестов – молодые люди, которые в большинстве своем переносят инфекцию бессимптомно. В-третьих, акции протеста проходят на открытом воздухе, что снижает шансы заражения.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, США занимают первое место по числу инфицированных. Так, с начала вспышки в стране выявлено 2,18 млн случаев заражения. Более 118 тыс. умерли.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.06.20

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