В США продолжается война с памятниками. Демонтируют монумент Теодору Рузвельту

Власти Нью-Йорка приняли решение демонтировать бронзовый конный памятник Теодору Рузвельту в сопровождении пеших индейца и африканца. Монумент установлен в 1940 году слева от входа в американский Музей естественной истории. О решении перенести памятник со ссылкой на мэра и руководство музея сообщает The New York Times.

Президент музея Эллен Фаттер пояснил, что к фигуре самого Рузвельта, как пионеру американского консерватизма, в музее относятся с почтением, а решение о переносе монумента вызвано «иерархической композицией» памятника. По словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, музей обратился к городским властям с просьбой убрать статую, так как «она явно изображает чернокожее и коренное население как подчиненное и расово неполноценное». «Это правильное решение и правильное время», – сказал мэр.

Попечитель музея 77-летний Теодор Рузвельт IV, правнук 26-го президента США также поддержал решение. Он заявил, что «миру не нужны статуи, реликвии другой эпохи, которые не отражают ни ценности человека, которого они намерены чтить, ни ценности равенства и справедливости», а также добавил, что «композиция конной статуи не отражает наследия Теодора Рузвельта».

Напомним, что из мэрии Нью-Йорка уже удалили статую 3-го президента США Томаса Джефферсона. С таким требованием выступил городской совет. Кроме того, на прошлой неделе толпа облила горючей жидкостью и подожгла статую Джорджа Вашингтона в Портленде (штат Орегон), а затем сбросила ее на землю. В Альбукерке (Нью-Мексико) в ходе акции за снос памятника конкистадору Хуану де Оньяте произошла перестрелка.

Отметим, что бронзовую конную статую Теодору Рузвельту, установленную на входе в музей создал американский скульптор Джеймс Эрлом Фрейзер. О том, куда перенесут монумент, пока ничего не известно.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 21.06.20

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