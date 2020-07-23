В США силовики применили слезоточивый газ против мэра Портленда

В американском городе Портленд мэр Тед Уилер пострадал от действий представителей федеральных сил. Правоохранители применил против градоначальника и других протестующих слезоточивый газ. Об этом сообщает Reuters.

Уиллер примкнул к участникам акции протеста. Полиция призвала демонстрантов немедленно разойтись, в правоохранителей полетели камни и мусор. Тогда было решено применить слезоточивый газ.

«Я не собираюсь лгать – это жгучая боль, мне тяжело дышать. И я могу со стопроцентной честностью сказать вам, что я не видел ничего, что могло бы вызвать такую реакцию. <…> Этому пора прекратиться», – заявил мэр.

3 июля в Портленд прибыли федеральные силы, чтобы усмирить протестующих, которые выступают против расового неравенства. Тед Уиллер был в числе 14 авторов письма, отправленного на имя президента Дональда Трампа, с просьбой прекратить направлять федеральные силы в крупные города.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 23.07.20

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