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Вторник, 7 июля 2020, 09:58 мск

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Власти Джорджии хотят ввести Нацгвардию для усмирения протестующих

Фото: Reuters

В американском штате Джорджия объявили чрезвычайное положение. Массовые беспорядки не прекращаются в Атланте. В День независимости там были застрелены пять человек, еще 25 получили ранения. Власти готовятся ввести в город до тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

«Это беззаконие должно быть остановлено, а порядок в нашей столице восстановлен. Я объявил чрезвычайное положение и вызвал гвардию Джорджии, потому что безопасность наших граждан стоит на первом месте, – заявил губернатор Брайан Кемп. – Эта мера позволит войскам охранять государственную собственность и направлять сотрудников правоохранительных органов для патрулирования наших улиц. Разговор будет жесткий».

Протесты в Атланте вспыхнули с новой силой после убийства полицейскими афроамериканца Рэйшарда Брукса. Вооруженные люди ходят по городу и устраивают перестрелки.

Так в минувшие выходные, когда Соединенные Штаты праздновали День независимости, стрельба произошла неподалеку от мемориала в память о Бруксе, передает NBC News. В результате была ранена 8-летняя темнокожая девочка. Пострадавшая скончалась в больнице. Полиции не удалось задержать подозреваемых.

Напомним, масштабные акции против расизма в США начались после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб в Миннеаполисе в результате жестких действий полиции. Его смерть вызвала волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестных выступлений началась в странах Европы.

Атланта, Зоя Осколкова

Атланта. Другие новости 07.07.20

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