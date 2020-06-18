Застрелившему афроамериканца полицейскому грозит смертная казнь

В США предъявят обвинения теперь уже бывшему полицейскому Гарретту Рольфу, которого подозревают в убийстве афроамериканца Рэйшарда Брукса в Атланте. По одному из пунктов стражу порядка грозит пожизненное лишение свободы или смертная казнь. Об этом сообщает телеканала Fox News со ссылкой на прокурора округа Фултон Пола Ховарда.

Рольфа обвиняют по 11 пунктам. Один из них – убийство с отягчающими обстоятельствами с применением огнестрельного оружия. Напарнику Рольфа Девину Броснану предъявили три обвинения, одно из которых – нападение с отягчающими обстоятельствами.

Следователи изучили записи с камер видеонаблюдения и опросили очевидцев. «Мы пришли к выводу, что Рэйшарда Брукса застрелили, когда он не представлял непосредственной угрозы смерти или физического вреда полицейскому», – сказал Ховард.

Брукс спал в своей машине, когда его разбудили полицейские. Сначала мужчина не оказывал сопротивления и позволил обыскать себя. При этом он ни разу не продемонстрировал угрожающее поведение, следовал всем указаниям правоохранителей. Потом его схватил сзади офицер Девин Броснан. Брукс вырвался и побежал.

Законы Атланты запрещают стрелять из огнестрельного оружия в убегающих, если те не представляют очевидной угрозы жизни и здоровью полицейских. Также под запретом применение электрошокера в спину человеку, что в отношении Брукса было сделано дважды.

Если правоохранители были вынуждены применить огнестрельное оружие, они обязаны немедленно начать оказывать первую помощь пострадавшему. Однако в этом случае полицейские две минуты ничего не делали. Более того, Рольф подошел и пнул лежащего на земле Брукса, а второй полицейский встал ему на плечо.

Напомним, Брукс погиб от двух огнестрельных ранений. Его смерть вызвала беспорядки в Атланте. Это усугубило ситуацию с протестами, которые проходят в США из-за убийства полицейскими Джорджа Флойда в Миннеаполисе.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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