Жители города на Аляске потребовали снести памятник русскому правителю

Группа жителей американского города Ситка на Аляске выступила с инициативой снести памятник правителю русских поселений в Америке на рубеже XVIII- XIX веков Александру Баранову.

Управляющий городом Джон Лич, рассказал, что монумент Баранову установлен в историческом центре города, который до 1867 года носил имя Ново-Архангельск. Памятник городу подарили местные жители в 1989 году. Лич рассказал, что протесты связаны со всеобщими настроениями в США. По его словам, некоторые сограждане полагают, что статуя может «оскорблять чувства коренных народов». В то же время в городе нашли защитники памятника. Они указали на его историческое и художественное значение.

В итоге судьбу памятника будет решать городской совет, передает ТАСС. Мэр Ситки Гэри Пэкстон в свою очередь выступил с неожиданным компромиссным предложением – установить в городе памятник кому-нибудь из представителей коренных народов.

В конце мая в США после убийства полицейскими темнокожего Джеймса Флойда по стране прокатилась волна массовых акций за права чернокожих. Нередко протесты перерастали в погромы и открытые столкновения с полицией. Протестующие снесли памятники деятелям Конфедерации, Христофору Колумбу и другим историческим личностям, в том числе борцам с расизмом.

Президент США Дональд Трамп пригрозил протестующим арестом за вандализм и призвал уважать историю страны.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.06.20

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