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Среда, 3 июня 2020, 16:28 мск

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Apple заблокировала все украденные мародерами в США iPhone и iPad

Вашингтон (Новый День, Иван Гридин) -Корпорация Apple заявила, что способна отследить каждый украденный из разграбленных во время погромов в американских городах магазинов iPhone или iPad. В случае, если легальность приобретения устройства вызовет вопросы у производителя, то смартфон или планшет будет заблокирован.

Производитель требует от незаконных владельцев вернуть устройства в магазины, а также указывает на предупреждение от местных властей. По мнению наблюдателей, это воззвание останется неуслышанным, так как устройства можно продать на запасные части или выбросить, чем принести в магазин, подвергнув себя риску быть обвиненным в мародерстве.

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