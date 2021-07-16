Полицейским в США запретили врать детям

Власти американского штата Иллинойс запретили полицейским искажать информацию в ходе допроса несовершеннолетних. Соответствующий закон подписал губернатор Джей Притцкер.

Норма вступит в силу 1 января 2022 года. Документ запрещает сотрудникам правоохранительных органов обещать малолетним преступникам уменьшить срок наказания за признание, а также лгать насчет улик, которых на самом деле нет.

Как сообщает The Washington Post, подобный запрет принят в США впервые. Американские полицейские часто идут на обман в ходе допросов. В случае с несовершеннолетним подобные методы часто приводят к ложным признаниям и судебным ошибкам.

Ранее суд округа Хеннепин (штат Миннесота, США) запретил полицейским душить людей. В Калифорнии также собирались исключить из программы обучения правоохранителей удушающие приемы, блокирующие приток крови в мозг.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 16.07.21

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