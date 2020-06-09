IBM прекратила работу над технологией распознавания лиц на фоне протестов в США

Американская компания IBM заявила, что прекращает работу над разработкой технологии распознавания лиц и больше не будет продавать соответствующее ПО. Данное заявление прозвучало на фоне массовых протестов против расизма, начавшихся в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в результате жестких действий полиции.

Гендиректор IBM Арвинд Кришна в письме к американскому конгрессу пояснил, что компания против любых технологий, «используемых для массового наблюдения и нарушения базовых прав и свобод человека», сообщает theverge.com.

IBM призвала американские власти отказаться от покупки подобных технологий у других поставщиков. Кроме того, компания предложила начать общенациональный диалог по вопросу применения современных систем распознавания лиц в работе правоохранителей.

Масштабные акции против расовой дискриминации продолжаются в США с конца мая. Гибель Джорджа Флойда при задержании полицией в Миннеаполисе вызвала масштабную волну протестов по всей стране, которые сопровождались актами вандализма, погромами, поджогами, столкновениями между демонстрантами и полицией. Позднее волна протестов началась в странах Европы.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 09.06.20

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