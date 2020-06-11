Amazon запретила полиции пользоваться технологией распознавания лиц

Американская корпорация Amazon запретила правоохранительным органам использовать программу для распознавания лиц Rekognition. Поводом для такого решения послужили массовые акции протеста, охватившие страну после гибели Джоржда Флойда от рук полиции.

Американские правозащитники выразили обеспокоенность по поводу возможного расистского предубеждения в подобных технологиях. Amazon выступает за более строгие правила, которые будут регулировать этическую сторону использования технологии распознавания лиц.

В корпорации подчеркнули, что запрет будет действовать не менее года. Сотрудники организаций, которые борются с работоровлей или занимаются поиском пропавших детей, могут и дальше пользоваться Rekognition.

Ранее американская компания IBM заявила, что прекращает работу над разработкой технологии распознавания лиц и больше не будет продавать соответствующее ПО. IBM выступает против любых технологий, «используемых для массового наблюдения и нарушения базовых прав и свобод человека».

Как писал «Новый День», акции протеста и беспорядки начались в городах США после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В Сети было опубликовано видео, на котором видно, как полицейский прижимает шею задержанного Флойда коленом к земле. Мужчина несколько раз говорит, что не может дышать, а потом замолкает. Его госпитализировали, но, несмотря на усилия медиков, тот скончался.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 11.06.20

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