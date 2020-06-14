Президент США Дональд Трамп заявил, что возглавляемая им страна завершает «эру бесконечных войн». «Мы восстанавливаем основополагающие принципы, согласно которым работа американских солдат заключается не в перестраивании других стран, а в защите нашей страны от врагов. Мы завершаем эру бесконечных войн», – заявил Трамп в ходе выступления перед курсантами военной академии в Вест-Пойнте.

Трамп объявил конец эры участия США в «бесконечных войнах»

Трамп подчеркнул, что в обязанности американских военных не входит разрешение древних конфликтов в «далёких странах, о которых многие люди даже не слышали». «Мы не полиция этого мира, но пусть наши враги знают, что если нашему народу угрожают, мы никогда не будем колебаться», – сказал Трамп, добавив, что теперь США «будут сражаться, только чтобы побеждать», передает RT.

Американский лидер также заявил, что ответственность военное урегулирование международных конфликтов теперь лежит на Турции, Европе и России.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.06.20

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