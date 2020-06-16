Коронавирус вернулся в Новую Зеландию

В Новой Зеландии впервые за 24 дня выявлено два новых случая заражения коронавирусом нового типа. По данным властей, инфекция обнаружена у двух местных жительниц, приехавших из Великобритании.

Отмечается, что по прибытии обе женщины находились на 14-дневной самоизоляции в городе Окленде. Однако из-за смерти близкого родственника они были вынуждены обратиться за спецпропуском, чтобы попасть на похороны в Веллингтон. В новозеландской столице они контактировали только с одним родственником. Сейчас мужчина находится на карантине, передает BBC.

Как сообщал «Новый День», неделю назад премьер правительства Новой Зеландии Хасинда Ардерн объявила о победе над коронавирусом. Она отметила, что за последние 17 дней в стране не было выявлено ни одного положительного текста на Сovid-19. Это позволило возобновить работу всех секторов экономики и открыть школы. Кроме того, власти сняли все ограничения на собрания людей и перемещения внутри страны. Меж тем Ардерн призвала жителей соблюдать социальное дистанцирование. Для предотвращения новых вспышек было решено оставить закрытыми границы Новой Зеландии для иностранцев.

Веллингтон, Наталья Петрова

Веллингтон. Другие новости 16.06.20

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