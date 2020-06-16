Япония отказалась от размещения американских комплексов ПРО

Власти Японии намерены отказаться от размещения американской наземной системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore, но это не окажет влияния на отношения между странами, заявил глава МИД Страны Восходящего Солнцв Тосимицу Мотэги.

«В ситуации осложнения обстановки вокруг обеспечения безопасности благодаря нашему сотрудничеству с США, которые являются нашим союзником, была создана структура без изъянов. По-прежнему мы будем находиться в тесном взаимодействии с США и укреплять силы сдерживания и реагирования японо-американского союза», – приводит слова министра телеканал NHK.

Ранее Япония дала согласие на размещение двух американских наземных комплексов Aegis Ashore. Каждый из них обошелся бы стране в 100 млрд иен (около $900 млн). В понедельник, 15 июня, министр обороны Японии Таро Коно заявил, что его страна отказывается от этих планов.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 16.06.20

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