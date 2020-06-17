В Таиланде хотят узаконить проституцию из-за роста числа изнасилований

В Таиланде предложили легализовать проституцию, чтобы справиться с ростом сексуального насилия. Об этом сообщает Bangkok Post.

С инициативой выступил депутат парламента от Цивилизованной партии страны Монгколкит Суксинтхаранон. По его словам, рост преступности в стране обусловлен тем, что граждане не могут удовлетворить свои желания.

«В большинстве случаев изнасилование совершают пожилые вдовцы и работники с низким доходом», – пояснил парламентарий. Легализация проституции, по мнению депутата, позволит предотвратить сексуальные преступления.

Предложение поступило на рассмотрение палаты представителей. Если законопроект поддержат, в июле инициативу обсудят в парламенте.

В последнее время в Таиланде произошло несколько изнасилований, которые вызвали сильный общественный резонанс. Гражданские активисты потребовали ввести химическую кастрацию в качестве наказания преступников.

Бангкок, Зоя Осколкова

Бангкок. Другие новости 17.06.20

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