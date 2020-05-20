В Таиланде запретили любовные сцены в кино

Компаниям киноиндустрии в Таиланде запретили снимать в фильмах любовные сцены, драки или действия, связанные с близким контактом, чтобы не допустить распространения коронавируса. Об этом пишет британская The Guardian.

В связи с тем, что власти ослабляют карантинные меры по всему Таиланду, кинокомпаниям было велено адаптировать свою работу в соответствии с правилами социального дистанцирования.

Так, кинематографисты должны работать в хорошо проветриваемых помещениях, в которых присутствуют не более 50 членов съемочной группы. Для сцен, которые обычно требуют близкий контакт, можно использовать специальные эффекты и ракурсы камеры. При этом все участники съемок вне кадра должны носить маски.

Кроме того, сотрудников компаний киноиндустрии обязали регулярно мыть руки и проходить тестирование на коронавирус.

В последние недели Таиланд ослабил карантинные меры, так как число новых заражений снизилось. В минувшее воскресенье в стране открыли торговые центры, которые были закрыты почти два месяца, что привело к формированию длинных очередей покупателей. Ресторанам было разрешено снова принимать посетителей, при условии соблюдения мер по социальному дистанцированию. Ночной комендантский час был сокращен на один час – теперь он действует с 11 часов вечера до 4 часов утра.

Всего в Таиланде зарегистрировано 3033 случая заболевания Covid-19 и 56 летальных исходов.

Бангкок, Наталья Петрова

Бангкок. Другие новости 20.05.20

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