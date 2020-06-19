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Пятница, 19 июня 2020, 12:06 мск

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Трамп высказал опасения о возможном проигрыше на выборах

Фото: скриншот с видео Yahoo Finance

Президент США Дональд Трамп заявил, что может проиграть президентские выборы 2020 года, если голосование будет проходить по почте на фоне коронавирусной пандемии. «Голосование по почте – это единственный способ, которым я могу проиграть», – приводит слова Трампа The Washington Times.

По его словам, демократы «жульничают, грабят и воруют», не отправляя избирательные бюллетени в районы, где много республиканцев. Он также заявил, что считает бывшего вице-президента Джо Байдена более слабой кандидатурой, чем была Хилари Клинтон в 2016 году. «Он слабее, но аппарат сильнее, потому что демократы в отчаянии», – подчеркнул Трамп.

Трамп уже критиковал голосование по почте, из-за чего Twitter пометил два его поста как содержащие недостоверную информацию. Президентские выборы в США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 19.06.20

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