Трамп допускает рассекречивание материалов о крушении НЛО

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает много интересного о крушении НЛО у города Розуэлл в 1947 году. Об этом он рассказал во время интервью своему сыну Дональду Трампу – младшему.

Глава государства отметил, что не может разглашать информацию на эту тему, но знает интересные подробности. При этом Трамп допустил, что материалы могут быть рассекречены. Американский лидер заявил, что «подумает над этим», передает Associated Press.

По официальной версии, под Розуэллом разбился секретный метеозонд. Однако многие уверены, что крушение потерпел корабль инопланетян, а пилот внеземного происхождения был захвачен американскими спецслужбами.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 19.06.20

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