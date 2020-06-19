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Пятница, 19 июня 2020, 14:20 мск

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21 июня земляне увидят кольцеобразное затмение Солнца

Фото Pixabay

21 июня 2020 года произойдет кольцеобразное затмение Солнца. Лучше всего явление будет видно в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

Если позволит погода, жители Центральноафриканской Республики, Конго, Эфиопии, районов югу от Пакистана, Северной Индии и Китая увидят огненное кольцо. Солнечное затмение начнется в 07:48 (по московскому времени) в центральной Африке, на границе двух республик Конго. Перед началом кольцеобразной фазы и после ее окончания у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, можно будет заметить солнечную корону, особенно в горах.

Россияне также смогут увидеть затмение. Однако фаза на территории России будет небольшой (максимум 0,45), а значит, огненного кольца жители РФ наблюдать не смогут.

Область видимости затмения будет ограничена линией, при наблюдении с которой диски Солнца и Луны коснутся друг друга. Эта линия пройдет в Европейской части России по Смоленской области, вдоль границы Московской и Тверской областей, по Ярославской, Костромской и Кировской областям и Республике Коми, а далее перейдет в Сибирь вблизи Северного полярного круга, пройдет чуть южнее Якутска и выйдет в Охотское море.

Наибольшее закрытие Солнца Луной смогут наблюдать жители районов у границы с Казахстаном, Китаем и Монголией.

На интерактивной карте можно увидеть фазу и время затмения в любой местности.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 19.06.20

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