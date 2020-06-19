Скончался актер Иэн Холм – Бильбо Бэггинс из «Властелина колец»

Ушел из жизни британский актер Иэн Холм, исполнивший в трилогии «Властелин колец» роль Бильбо Бэггинса. Артисту было 88 лет. Он также известен по голливудским лентам «Пятый элемент», «Послезавтра», «Чужой», «Бразилия», «Оружейный барон», «Авиатор».

О смерти актера сообщает The Guardian со ссылкой на его агента. По данным агента артиста, сэр Иэн Холм умер в больнице утром 19 июня в окружении семьи. Причиной смерти стали осложнения в связи с болезнью Паркинсона.

Всего на счету Холма более 110 ролей в кино и театре. Актер является обладатель Британской академии кинематографического и телевизионного искусства (BAFTA). В 1981 году он был номинирован на премию «Оскар» за роль в фильме «Огненные колесницы».

В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари. Кроме того, актер получил дворянское звание за вклад в развитие драмы.

Лондон, Наталья Петрова

Лондон. Другие новости 19.06.20

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