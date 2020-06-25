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Четверг, 25 июня 2020, 11:25 мск

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Трамп распространил оборонный закон на гиперзвуковые разработки

Фото: Минобороны РФ

Президент США Дональд Трамп сообщил, что применит закон об оборонном производстве. На такие меры американский лидер пошел в с связи с необходимостью ускорить получение высокотемпературных композитных материалов для производства гиперзвукового оружия.

По словам Трампа, такие материалы необходимы для всех типов крупных ракет. «Все это нужно для национальной обороны», – подчеркнул он. Глава США убежден, что без применения данного закона промышленность США не будет иметь возможностей предоставить в срок необходимые производственные мощности для высокотемпературных и сверхвысокотемпературных композитных материалов.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 25.06.20

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