Россию обвинили в желании расколоть НАТО

Россия ведет «параллельный проект», желая разделить НАТО написал в Twitter спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли. Это стало его реакцией на высказывание официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«На встрече в Вене Россия участвовала в обсуждении дестабилизирующих эффектов военной активности НАТО в Европе, подчеркивая прекращение «миссий по обмену ядерным оружием» и вывод ядерного оружия США из европейских стран», – написала дипломат. Биллингсли заявил, что России не удастся разделить НАТО, «этого не произойдет». «России следует сконцентрироваться на реальных вещах: секретном наращивании вооружений Китаем», – подчеркнул спецпредставитель США.

Переговоры между Россией и США о стратегической стабильности и контролю над вооружениями состоялись в Вене 22 июня. Китай отказался участвовать в данном мероприятии. В начале мая Биллингсли заявлял, что Россия должна убедить КНР принять участие в переговорах о вооружениях. В Вашингтоне это условие назвали важнейшим для продления договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Срок действия договора СНВ-3 истекает в 2021 году, однако о его продлении Москва и Вашингтон пока не смогли договориться.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 26.06.20

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