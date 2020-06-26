Индия хочет в срочном порядке закупить российские вооружения

Индия заявила о желании приобрести у России в кратчайшие сроки истребители МиГ-29 и Су-30МКИ, а также системы противовоздушной обороны (ПВО) С-400. Срочность в Нью-Дели объяснили необходимостью «нейтрализовать угрозы» со стороны Пакистана и Китая. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на военные источники в Индии.

Издание пишет, что индийские власти обеспокоены ускоренной модернизацией ВВС, которую проводят Китай и Пакистан. Военные власти Индии полагают, что в случае вооруженного конфликта современное оружие из России лишит противника превосходства в воздухе.

Нью-Дели, Иван Гридин

Нью-Дели. Другие новости 26.06.20

Приштина отказалась от европейской миссии EULEX. / Республика Сербская отказалась от миграционных лагерей. / Жители города на Аляске потребовали снести памятник русскому правителю. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»