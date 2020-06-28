В Норвегии извлекают из земли древний корабль викингов (ВИДЕО)

В Норвегии впервые за последние 100 лет археологи откапывают корабль викингов, сообщает BBC.

Останки древнего судна были случайно обнаружены в 2018 году на поле в Геллестаде на юго-востоке страны, однако раскопки начались только сейчас. На части корабля, длина которого составляет около 20 метров, специалисты наткнулись с помощью георадаров. Там же было обнаружено большое количество курганов – кладбище викингов. Согласно выводам ученых, на этом месте также был ритуально погребен корабль.

Корабль викингов нашли с помощью георадаров

Ожидается, что раскопки продлятся пять месяцев.

Хотя ученые предполагают, что корабль в плохом состоянии, но называют эту находку одним из величайших открытий со времен Второй мировой войны, поскольку на данный момент в стране были обнаружены только три хорошо сохранившихся корабля викингов. Последнее такое судно нашли в 1904 году.

Как отметил эксперт из Норвежского института изучения культурного наследия Кнут Пааше, скорее всего, сохранилась только часть древесины корабля, но современные методы позволят ученым восстановить его первоначальную форму.

По мнению министра культуры Норвегии Свейнунга Ротеватна, обнаружение «корабля Геллестада» является выдающимся открытием национального и международного значения.

Осло, Наталья Петрова

Осло. Другие новости 28.06.20

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