Ученые обнаружили с помощью георадара захоронение викингов с кораблем и залом для пиров

Норвежские археологи тщательно изучили курган в Геллестаде с помощью георадара и обнаружили здание для пиршеств, дом культа и настоящий древний корабль, погребенный под землей. По словам ученых, находки говорят о том, что в этом месте хоронили людей, принадлежавших элите общества викингов.

«Мы знали, что там было что-то особенное, но мы понятия не имели, что там будет захоронение корабля, это довольно уникально», – рассказал CNN ведущий автор исследования Ларс Густавсен. Он добавил, что обычно с помощью грунтопроникающего радара археологи получают в виде изображений серые, черные и белые пятна, однако в этот раз набор данных поразил ученых.

Фото: CNN

Исследователи обнаружили 13 насыпей, в том числе над кораблем. Размер курганов достигает более 30 метров в диаметре. Архитектура зданий позволяет предположить, что среди них есть фермерский дом, здание культа и зал, где древние викинги пировали.

Лодки символизировали безопасный переход в загробную жизнь и обычно предоставлялись элите общества викингов. Исходя из полученных данных, судно находится на глубине от 0,3 до 1,4 метра. В настоящее время ведутся работы по извлечению корабля из почвы.

Предположительно, на этом месте в пятом веке нашей эры было основано поселение, которое затем было преобразовано в элитное кладбище. «Проведя более масштабное исследование, мы можем получить более полную картину Геллестада, мы сможем объяснить, почему он появился и почему в конечном итоге люди ушли отсюда», – заключил Густавсен.

Осло, Зоя Осколкова

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