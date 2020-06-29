Дерзкие: в Китае рассказали, чем россиянки отпугивают женихов

Пекин, Июнь 30 (Новый День, Мария Вяткина) –В Китае назвали главные недостатки русских женщин. Как пишет портал Sohu, красавицы из России очень популярны в КНР, но некоторые стереотипы отпугивают женихов.

Как отмечает издание, россиянки – самый популярный вариант для китайцев, которые хотят жениться на иностранке. В то же время существует огромная разница в культурах и языках, а также в концепциях брака, что в конечном итоге влияет на процесс «притирки».

Кроме того, китайским женихам часто не нравится «дерзкий характер» россиянок и их склонность к алкоголю. «Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое «я» и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в поистине важные дела», – говорится в статье.

Многих также смущают слухи, что россиянки набирают вес после женитьбы. «Долгое время ходят слухи, что русские девушки сразу после свадьбы начинают полнеть, а их фигура очень легко теряет форму, и этот стереотип отпугнул немало китайских мужчин», – отмечается в публикации, и подчеркивается, что подобные утверждения безосновательны.

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