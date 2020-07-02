В Мьянме при обвале на нефритовой шахте погибли 50 человек

На севере Мьянмы произошел обвал в шахте по добыче нефрита. По предварительным данным, погибли не менее 50 человек. Об этом сообщает Reuters.

Обрушение грунта произошло из-за обильных осадков. В тот момент в шахте находились неквалифицированные работники, которые перебирали отходы от добычи в поисках пропущенных минералов.

Сотрудники экстренной службы проводят поисково-спасательную операцию. По последним данным, под завалами обнаружили 50 тел погибших. Спасатели не исключают, что под обломками могут быть еще люди. Точное число работавших в шахте людей, неизвестно.

Нефрит в Мьянме экспортируется в Китай. Меры безопасности здесь соблюдаются слабо, поэтому нередки несчастные случаи с летальным исходом.

Нейпьидо, Зоя Осколкова

Нейпьидо. Другие новости 02.07.20

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