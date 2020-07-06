Британцев атаковали оголодавшие крысы-каннибалы

Жители центральной Англии жалуются, что их дома заполонили агрессивные крысы. Грызуны так оголодали, что убивают и едят друг друга. Об этом сообщает StokeonTrentLive.

Во время карантина в Великобритании закрыты заведения общепита, отходы которых были основным пропитанием для крыс. Теперь животные вынуждены искать пищу в жилых домах. Они пробираются через канализационные трубы и унитазы.

По словам дезинсекторов, к ним стало поступать на 10% больше жалоб на забравшихся в дом грызунов. Появляются сообщения о том, что крысы поедают сородичей, чтобы выжить.

Кроме того, грызунов привлекаются свалки на частных территориях. Вывоз мусора замедлился из-за сокращения штата, также вызванного пандемией. В результате отходы копятся, а на них сбегаются крысы.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 06.07.20

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