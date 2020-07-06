В Австралии неизвестные начиняют иглами продукты в супермаркетах

В Австралии неизвестные вновь подкладывают иглы в продукты. Полиция проводит расследование.

За три дня зарегистрированы три жалобы на иголки и кнопки, которые нашли в упаковках с хлебом, клубникой и авокадо, пишут местные СМИ. Нашпигованные острыми предметами продукты обнаружили в магазине сети Woolworths в торговом центре в пригороде Аделаиды.

Полиция начала расследование. Правоохранители считают, что кто-то намеренно подкладывает иголки и кнопки в еду.

Стоит отметить, что это не первый случай обнаружения опасных предметов во фруктах в Австралии. Осенью 2018 года произошла серия обнаружения швейных игл в клубнике как минимум семи австралийских производителей. Неизвестные не просто вкладывают острые предметы в упаковку, а втыкают их в плод, что может нанести непоправимый вред здоровью при употреблении.

Мельбурн, Зоя Осколкова

Мельбурн. Другие новости 06.07.20

Ученые со всего мира просят ВОЗ признать, что коронавирус передается по воздуху. / «Чтобы продемонстрировать нашу особую сговорчивость»: в Совфеде одобрили возврат Сербии листа Евангелия 12 века. / «Коронавирус пробудили после спячки»: SARS-CoV-2 был по всему миру задолго до пандемии – ученый. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»