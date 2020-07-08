Суд обязал Ким Чен Ына выплатить компенсацию военнопленным из Южной Кореи

Южнокорейский суд во вторник, 7 июля 2020 года, обязал северокорейского лидера Ким Чен Ына выплатить компенсацию двум бывшим военнопленным, вынужденным десятилетиями принудительно трудиться на Севере, что может создать прецедент на разделенном полуострове. Это первый случай, когда южнокорейский суд осуществил свою юрисдикцию в отношении Пхеньяна, сообщает Le Figaro.

Заявители – двое мужчин, г-н Хан, 87 лет, и г-н Ро, 90 лет. Они сообщили, что были взяты в плен во время Корейской войны с 1950 по 1953 год, но не были репатриированы после разразившегося конфликта, завершившегося перемирием. В течение нескольких десятилетий потерпевшие выполняли принудительные работы, в том числе на угольных шахтах, пока им не удалось сбежать с Севера через Китай. Мистер Ро вернулся на юг в 2000 году, а г-н Хан – в 2001 году.

Они подали иск в 2016 году, утверждая, что понесли «значительный моральный и физический ущерб» в Северной Корее. Суд Сеула обязал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына выплатить каждому мужчине по 21 миллион вон (15 500 евро), сообщает Le Figaro.

Проблема пленных и их возвращения на родину регулярно поднималась Южной Кореей, но Северная Корея всегда стояла на позиции, что ни один солдат с юга не был задержан против его воли. По данным ассоциаций, около 80 южнокорейских военнопленных смогли сбежать с севера, они вернулись домой в 2000 и 2001 годах. Адвокаты, представляющие двух заявителей, приветствовали решение суда Сеула, считая, что это создает очень хороший прецедент для других потерпевших в плане защиты их прав.

Пхеньян, Елена Васильева

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