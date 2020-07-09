Премьер-министр Кот-д'Ивуара умер от сердечного приступа прямо во время заседания правительства

Премьер-министр Кот-д'Ивуара Амаду Гон Кулибали, которого считали одним из фаворитов на президентских выборах, скончался в среду. Его смерть подтвердил президент страны Алассан Уаттара. Как сообщает AP News, премьер перенес сердечный приступ во время правительственного заседания, которое было первым после его возвращения из Франции, где он проходил лечение как раз по поводу проблем с сердцем.

Амаду Гон Кулибали родился в феврале 1959 года. В январе 2017 года он вступил в должность главы правительства Кот д'Ивуара. В марте он был избран кандидатом от правящей коалиции «Объединение уфуэтистов за демократию и мир» на предстоящих президентских выборах, запланированных на конец этого года.

Париж, Елена Васильева

Париж. Другие новости 09.07.20

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