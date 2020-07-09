В Индии поймали самого разыскиваемого преступника

Индийские правоохранители задержали самого разыскиваемого преступника страны Викаса Дубея. Он возглавлял банду, в перестрелке с которой были убиты восемь полицейских. Об этом сообщает NDTV.

Главаря удалось схватить после обращения торговца. Он указал, что видел похожего на разыскиваемого преступника мужчину у входа в храм в городе Уджайн.

Дубея называли самым опасным бандитом Индии. В отношении него возбуждено 60 уголовных дел, в том числе за убийства, вымогательства и похищения людей. Правоохранители предлагали награду в размере 500 тысяч рупий (475 тысяч рублей) за информацию, которая поможет поймать преступника.

На прошлой неделе бандиты Дубея столкнулись с сотрудниками полиции и открыли огонь. В результате были убиты восемь правоохранителей, еще 12 стражей порядка получили ранения.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

Нью-Дели. Другие новости 09.07.20

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