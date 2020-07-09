В Японии из-за наводнений эвакуируют 230 тыс. человек

Власти объявили об обязательной эвакуации 230 тыс. жителей острова Кюсю. Решение было принято в связи с ливневыми дождями, которые вызвали подъем уровня рек и угрозу оползней, сообщил телеканал NHK.

Мощные ливни над островом начались утром 4 июля. Как писал «Новый День», вызванные ими паводки, наводнения, оползни унесли жизни по меньшей мере 59 человек, четыре человека находятся в критическом состоянии, 17 человек числятся пропавшими без вести.

Также известно, что частично или полностью были разрушены 4700 домов в 22 из 47 префектур Японии. Дождевой фронт, который пришел и пока остается на юго-западе Японии, продвинулись на север и захватил широкую область на основном японском острове Хонсю. В ряде мест оказались разрушены дороги и мосты, что затрудняет оценку масштабов бедствия.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 09.07.20

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