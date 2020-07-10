В США 99 конгрессменов вступились за права иностранных студентов

Демократы в Конгрессе США потребовали заблокировать решение о запрете нахождения в стране иностранных студентов, обучающиеся в местных вузах. Согласно принятому решению, они должны покинуть территорию государства, если образовательные учреждения осенью перейдут на онлайн обучение. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на письмо на имя главы федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля (СИТК) Мэттью Олбенса и исполняющего обязанности главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Чеда Вулфа.

По мнению авторов обращения, планы американских властей создают неопределенность для сотен студентов и учебных заведений в преддверии начала учебного года. Подписи под документом поставили 99 законодателей, в числе более 30 сенаторов – членов Демократической партии США.

Как отмечает ТАСС, ведущие вузы страны – Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) – обратились в окружной суд Бостона. Они требуют заблокировать решение американских властей в отношении иностранных студентов. Принстонский университет в свою очередь направит экспертное заключение к иску.

По данным американского Института международного образования, в прошлом году всего в США обучались более 1 млн иностранцев. Больше всего студентов прибывает из Китая, Индии, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Канады.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.07.20

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