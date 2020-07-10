Госдеп США намерен продать Японии истребители на 23 млрд долларов

Государственный департамент США одобрил продажу Японии 105 истребителей F-35 и сопутствующего оборудования к ним. Сумма сделки оценивается в 23 млрд долларов.

Теперь Конгрессу США в течение 30 дней следует одобрить контракт или заблокировать его. В Пентагоне отметили, что поставка военной техники Японии повысит безопасность основного союзника США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным ТАСС, новые истребители должны прийти на смену устаревшим F-4 Phantom, которые находятся на вооружении сил самообороны Японии.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 10.07.20

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