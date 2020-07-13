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Понедельник, 13 июля 2020, 15:33 мск

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Две военные базы США в Японии закрыли на карантин из-за Covid-19

Фото: antikor.com.ua

На территории военных баз США в Японии выявлено уже 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Сегодня, 13 июля, Covid-19 был подтвержден еще у 32 человек, сообщает «Киодо». В связи с этим базы были закрыты на карантин.

Как отмечает агентство, кластерные очаги заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлены на территории американских военных баз «Кэмп-Хансэн» и «Футэмма», которые находятся в южной японской префектуре Окинава.

В связи с напряженной эпидемиологической обстановкой, в субботу, 11 июля там был введен режим изоляции, а днем ранее военное командование США ограничило передвижения военнослужащих и сотрудников баз США в Японии в связи с ростом числа случаев инфицирования коронавирусом. Им запретили пользоваться общественным транспортом, посещать кафе и рестораны.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 13.07.20

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