Число пострадавших на горящем военном корабле в США достигло 59 человек

В США количество пострадавших при пожаре на десантном корабле USS Bonhomme Richard, который горит у причала военно-морской базы в Сан-Диего в штате Калифорния, возросло до 59 человек, сообщает управление надводных сил Тихоокеанского флота США в Twitter.

«Пострадали 59 человек – 36 моряков и 23 гражданских лица. Они получили незначительные травмы, включая тепловой удар и отравление продуктам горения», – говорится в сообщении. Руководство флота отметило, что никому из пострадавших госпитализация не потребовалась.

Как писал «Новый День», возгорание на одной из нижних палуб десантного корабля произошел утром 12 июля. В момент инцидента на борту находились 160 человек. Во время пожара на судне прогремел взрыв. Сейчас огонь уничтожил большие площади. В частности, сильно пострадала надстройка.

Причины происшествия пока неизвестны. По оценкам экспертов, пожар на корабле может продолжаться еще долго. На борту судна находится 3,7 тыс. тонн топлива. Сейчас перед огнеборцами стоит задача не допустить воспламенения топлива.

Вашингтон, Иван Гридин

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