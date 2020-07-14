Главный оппонент Лукашенко на выборах не был зарегистрирован ЦИК

Центральная избирательная комиссия республики Беларусь отказала Виктору Бабарико в регистрации в качестве кандидата в президенты. По словам главы избиркома Лидии Ермошиной, следствие установило, что доходы бизнесмена выводились в Латвию, Великобританию и другие страны. Помимо этого, в налоговой декларации Бабарико не указано более 500 тысяч долларов, сообщает «Евроньюс».

Глава ЦИК также сообщила, что Госконтроль располагает «достоверными сведениями о фактах использования Бабарико иностранной финансовой помощи».

Виктор Бабарико считался главным соперником Александра Лукашенко на президентских выборах, которые пройдут 9 августа. Он был задержан в середине июня.

Председатель комитета Госконтроля Иван Тертель заявил тогда, что Бабарико являлся непосредственным организатором, руководителем противоправной деятельности, попытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов.

Избирком также отказал в регистрации кандидату Валерию Цепкало.

Зарегистрированы: действующий президент Александр Лукашенко, Андрей Дмитриев, Сергей Черечня, Светлана Тихановская и Анна Канопацкая.

Минск, Елена Васильева

Минск. Другие новости 14.07.20

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