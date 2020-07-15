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Среда, 15 июля 2020, 09:54 мск

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В Чехии 35 человек пострадали при столкновении пассажирского и грузового поездов

twitter.com/HZS_ScK

В Чехии пассажирский поезд врезался в грузовой состав. В результате машинист погиб, еще 35 человек пострадали, в том числе восемь детей. Причины аварии выясняются. По предварительным данным, поезд проехал на красный свет.

Авария произошла у города Чески Брод около половины десятого вечера. Пассажирский поезд ехал из Праги, проехал на красный свет и протаранил почтовый состав, стоящий на пути, пишет Novinky.cz.

В результате 35 человек пострадали, четверо из них в тяжелом состоянии госпитализированы. Среди раненых восемь несовершеннолетних. Машиниста поезда после столкновения зажало в кабине, он не смог выбраться и погиб. Спасатели в ходе разбора обломков извлекли его тело.

Пассажирский состав накренило так, что сотрудникам экстренных служб пришлось стабилизировать его цепями и тросами и только после этого проводить поисково-спасательную операцию. На место прибыли два автомобиля скорой помощи и пожарные. Работа спасателей осложнялась рельефом местности, железнодорожные пути здесь находятся на насыпи и к ним сложно подобраться на тяжелой технике.

В настоящее время проводится расследование причин катастрофы. По словам министра транспорта Карла Гавличека, предположительно, трагедия произошла из-за человеческой ошибки. Эта трасса считается самой безопасной в системе чешских железных дорог. В кабине машиниста есть кнопка, которую он должен нажимать регулярно, чтобы подтвердить, что бодрствует и находится на месте. Если кнопку не нажимать, поезд автоматически останавливается. 40-летний водитель пассажирского поезда обладал большим опытом и не был переутомлен, он недавно вернулся из отпуска, добавил Гавличек.

Установлено, что пассажирский поезд проехал на красный свет. Есть вероятность, что пролить свет на причины аварии поможет информация с компьютера, расположенного в хвосте состава, так как система в кабине машиниста была серьезно повреждена.

Прага, Зоя Осколкова

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