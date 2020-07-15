Диснейленд в Париже открылся после карантина

Парижский Диснейленд открылся для посещения после перерыва, затянувшегося на четыре месяца. Из-за пандемии пришлось внести корректировки в работу парка.

Об открытии сообщается в твиттере Диснейленда. «В эти минуты в парижский Диснейленд возвращается магия», – говорится в сообщении, сопровождающем несколько снимков из парка.

Желающим посетить развлекательный центр нужно заранее забронировать билеты. Гостям парка необходимо быть в масках и соблюдать дистанцию. Нельзя обнимать аниматоров, которые играют роль персонажей всем известных мультфильмов.

Кроме того, на территории комплекса установили 2000 точек с антисептиками. Чтобы избежать массового скопления посетителей, дневные парады и вечерние световые шоу проводится пока не будут.

Париж, Зоя Осколкова

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