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Пятница, 17 июля 2020, 13:45 мск

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В США полицейский застрелил мужчину, пытавшегося покончить с собой

В американском городе Кольервилл штата Теннеси полицейские застрелили мужчину, который собирался совершить самоубийство. Жена покойного подала на правоохранителей в суд.

Инцидент произошел в июне прошлого года, сообщает телеканал WMC5. 59-летний Дэвид Хоул взял ружье и заявил, что хочет покончить с собой. Его жена позвонила в службу экстренной помощи. На место прибыл вооруженный офицер полиции.

Страж порядка потребовал от мужчины бросить оружие, а когда тот его проигнорировал, выстрелил. В результате Хоул погиб.

Его супруга подала в суд на полицейского. По ее словам, она предупредила, что муж находится в депрессии, у него проблемы с психикой и есть суицидальные наклонности. Женщина подчеркнула, что ее жизни ничего не угрожает.

Адвокат, представляющий интересы местной власти и офицера, заявил, что его подзащитный утверждает обратное. Хоул держал в руках оружие и представлял угрозу для окружающих. «Полицейскому пришлось действовать оперативно», – заявила защита.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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Метки / США

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