Во французском Нанте загорелся «королевский» собор

Во французском Нанте загорелся кафедральный собор.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание началось сегодня в 7 часов 30 минут по местному времени. Периметр собора оцеплен, на месте работают несколько десятков пожарных и шесть пожарных машин.
Прокуратура не исключает криминальный характер пожара.
Отметим, что Собор святого Петра и Павла в Нанте входит в число главных достопримечательностей Франции. Его строительство началось в 1434 году и продолжалось 457 лет – до по 1891 года.
С начала 16 века использовался для торжественных входов французских королей.
Это одна из крупнейших готических церквей страны: по высоте по высоте нефа под сводами она превосходит Собор Парижской Богоматери.
Нант, Игорь Юров
Нант. Другие новости 18.07.20
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