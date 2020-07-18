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Суббота, 18 июля 2020, 12:29 мск

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Во французском Нанте загорелся «королевский» собор

Во французском Нанте загорелся кафедральный собор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», возгорание началось сегодня в 7 часов 30 минут по местному времени. Периметр собора оцеплен, на месте работают несколько десятков пожарных и шесть пожарных машин.

Прокуратура не исключает криминальный характер пожара.

Отметим, что Собор святого Петра и Павла в Нанте входит в число главных достопримечательностей Франции. Его строительство началось в 1434 году и продолжалось 457 лет – до по 1891 года.

С начала 16 века использовался для торжественных входов французских королей.

Это одна из крупнейших готических церквей страны: по высоте по высоте нефа под сводами она превосходит Собор Парижской Богоматери.

Нант, Игорь Юров

Нант. Другие новости 18.07.20

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