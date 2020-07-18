В ВМС США обнаружили «российского шпиона»

В США возбуждено уголовное дело в отношении старшины ВМС, которого обвиняют в передаче секретных данных России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», старшина Чарльз Бриггс работал в сфере информации и технологий в Военно-морском медицинском центре Портсмута и, по версии следствия, в период с октября 2018 по январь 2019 имел доступ к секретным данным, распространение которых может нанести ущерб США или «принести пользу иностранному гражданину». Кстати, в указанные период Бригсс находился на авиабазе Оффутт в штате Небраска. При этом старшина умолчал о своих связях с некими гражданами России и Италии, а также о своей поездке в Сербию. Каким образом он познакомился, где и как общался с гражданами России и Италии, а также какого рода сведения Бриггс мог им передать, в документах не уточняется.

Помимо несанкционированного использования секретных данных, старшину обвиняют в воспрепятствовании правосудию, а также хранении и просмотре детской порнографии, пишет The Virginian-Pilot.

Предполагается, что официальное обвинение Бриггсу предъявят 22 июля.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 18.07.20

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