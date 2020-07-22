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Среда, 22 июля 2020, 08:31 мск

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В США 14 человек пострадали в перестрелке на похоронах

В американском городе Чикаго неизвестный открыл стрельбу на похоронах. По последним данным, 14 человек госпитализировали к огнестрельными ранениями. Об этом сообщается в Facebook чикагской полиции.

Инцидент произошел в районе Оберн-Грешам. Неизвестный открыл стрельбу из черного автомобиля по людям, присутствовавшим на траурной церемонии. Затем последовал ответный огонь.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на месте перестрелки около 60 гильз. По горячим следам правоохранители задержали человека, который может быть причастен к преступлению.

В результате различные травмы получили 14 человек, детей среди них нет. Всех пострадавших доставили в больницы. Некоторые из них находятся в серьезном или критическом состоянии, передает телеканал NBC Chicago.

Чикаго, Зоя Осколкова

Чикаго. Другие новости 22.07.20

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Метки / США

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