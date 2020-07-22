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Среда, 22 июля 2020, 09:23 мск

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Трамп допустил ухудшение ситуации с коронавирусом в США

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп допустил, что ситуация с коронавирусом в стране ухудшится. Он отметил, что в отдельных штатах дела обстоят «очень хорошо, в других – похуже».

«В некоторых частях нашей страны дела обстоят очень хорошо, другие – похуже. К сожалению, это, вероятно, ухудшится, прежде чем начнет улучшаться. Мне такое говорить не нравится, но таковы реалии. Так у нас. Посмотрите на мир в целом, это и во всем мире», – цитирует Трампа ТАСС.

По словам американского лидера, рост числа инфицированных коронавирусом происходит по большей части в штатах «солнечного пояса», на юге страны. Но в администрации президента допускают, что инфекция, «возможно, распространяется» и за пределы этого региона.

Трамп подчеркнул, что исполнительная власть активно работает с Конгрессом США над подготовкой «следующего пакета помощи», чтобы смягчить негативных экономических последствий пандемии.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США на сегодняшний день выявлено почти 3,9 млн зараженных коронавирусом. От Covid-19 и вызванных им осложнений в стране скончались без малого 142 тыс. человек, выздоровели более 1 млн 182 тыс. человек.

Вашингтон, Иван Гридин

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