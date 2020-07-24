Тысячи пчел слетелись на пляж в США

В США отдыхающие на пляже были напуганы роем пчел, который появился внезапно. О пострадавших не сообщается.

Инцидент произошел на пляже в Нью-Джерси. Люди отдыхали на лежаках, как вдруг слетелись пчелы. Они кружили между зонтиками, а затем букально облепили яркое полотенце, которое висело на стуле.

Спасатели просили граждан не приближаться к насекомым, пчелы со своей стороны агрессии не проявляли.

Очевидцы вызвали пчеловода, тот приехал и поместил рой в коробку. Он пояснил, что пчелы прилетели за своей маткой. Пчелиное семейство переселили на пасеку в улей.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

Нью-Йорк. Другие новости 24.07.20

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