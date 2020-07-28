Над Бразилией наблюдали молнию длиной 700 км

Специалисты Всемирной метеорологической организации (WMO) сообщили о рекордно длинной молнии. Грозовой разряд растянулся на 710 километров.

В последнее время молнии-рекордсмены все чаще фиксируются над Южной Америкой. Данные, полученные со спутников, позволяют утверждать, что грозовой разряд, произошедший над Бразилией в октябре 2018 года, является самым длинным за всю историю наблюдений.

Кроме того, самой продолжительной молнией считается та, которая наблюдалась в Аргентине в марте 2019 года. Разряд длился 17 секунд.

«Эти невероятные рекорды в очередной раз показывают нам, что стихия способна творить настоящие чудеса. Хорошо, когда такие чудеса не оборачиваются разрушениями и катастрофами, но так, к нашему великому сожалению, бывает далеко не всегда», – заключил Рэндалл Червени из Университета Аризоны (США).

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

Буэнос-Айрес. Другие новости 29.07.20

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