российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 30 июля 2020, 11:02 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

У здания суда в Портленде идет ожесточенная стычка полиции и протестующих

Фото: Reuters

В американском Портленде (штат Орегон) в данный момент происходят ожесточенные стычки между полицией и американцами, протестующими против расизма и полицейского беспредела по отношению к темнокожим. Основные события разворачиваются у здания федерального суда, сообщает RT.

С силовики и протестующие закидывают друг друга газовыми и дымовыми шашками. Губернатор штата и администрация президента США подписали соглашение, из которого следует, что агенты федеральной безопасности покинут город, если протесты у здания суда прекратятся.

Протестующие в свою очередь заявляют, что уход «федералов» не остановит протесты, так как жалобы на расизм и насилие со стороны сотрудников полиции Портленда остались без внимания властей. Беспорядки продолжаются в городе уже два месяца.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.07.20

Иностранные журналисты были шокированы подводным вождением российских танкистов. / В США готовится законопроект о защите от шпионов. / В Роспотребнадзоре рассказали о выживаемости коронавируса в воде. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

В США готовится законопроект о защите от шпионов

Российский дипломат посулил Германии выигрыш от вывода войск США из страны

Властям 21 штата рекомендовали ужесточить карантинные меры

Сенат США предупредили о «серьезной проблеме» в лице российских подлодок

США обвиняют Россию в фейках о коронавирусе с целью повлиять на выборы

Трамп допустил возможность поставок вакцины от Covid-19 на экспорт

Подводный робот обогнул всю Атлантику за четыре года

МИД России ответил на претензии адмирала США по поводу ракет на ледоколе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Политика, Скандалы и происшествия, США,