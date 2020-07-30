У здания суда в Портленде идет ожесточенная стычка полиции и протестующих

В американском Портленде (штат Орегон) в данный момент происходят ожесточенные стычки между полицией и американцами, протестующими против расизма и полицейского беспредела по отношению к темнокожим. Основные события разворачиваются у здания федерального суда, сообщает RT.

С силовики и протестующие закидывают друг друга газовыми и дымовыми шашками. Губернатор штата и администрация президента США подписали соглашение, из которого следует, что агенты федеральной безопасности покинут город, если протесты у здания суда прекратятся.

Протестующие в свою очередь заявляют, что уход «федералов» не остановит протесты, так как жалобы на расизм и насилие со стороны сотрудников полиции Портленда остались без внимания властей. Беспорядки продолжаются в городе уже два месяца.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 30.07.20

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