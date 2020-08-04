В Микронезии моряки спаслись с необитаемого острова, написав SOS на песке

Три моряка из Микронезии сбились с курса, у них закончилось горючее, в результате им пришлось ждать помощь на необитаемом острове. Спастись мужчинам удалось благодаря огромной надписи SOS на песке.

Моряки пропали без вести несколько дней назад. Они вышли в океан на семиметровой лодке и планировали пройти около 50 километров между двумя атоллами, но сбились с курса.

Через три дня пропавших обнаружили военные на вертолете, сообщает Министерство обороны Австралии в твиттере. С воздуха поисковый отряд заметил надпись SOS на песке.

Выяснилось, что у моряков закончилось горючее, они оказались на крошечном острове Пикелот, в 190 километрах от места, где они стартовали. Военные доставили морякам воду и питание. Осмотр показал, что травм у мужчин нет, их жизни ничего не угрожает.

Канберра, Зоя Осколкова

Канберра. Другие новости 04.08.20

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